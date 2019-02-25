مقتنيات غاغارين للبيع في مزاد علني

طرحت دار "Cazo" الفرنسية للمزادات بعض ممتلكات رائد الفضاء الشهير، يوري غاغارين، للبيع في مزاد علني.

ومن بين أبرز المعروضات، قلم حبر أسود على شكل صاروخ فضاء مثبت على قاعدة دائرية، تزينها قطعة ذهبية نقش عليها شعار الاتحاد السوفيتي وعام صنع القلم (1959).

Sputnik

وظهر هذا القلم سابقا في إحدى الصور الشهيرة لغاغارين وهو يعمل في مكتبه، أما سعره في مزاد "Cazo" فمن المفترض أن يصل إلى 20 ألف يورو أو أكثر.

كما يشهد المزاد بيع 12 صورة نادرة لغاغارين، التقطت قبل أيام من وفاته عام 1968، تقدر قيمتها بـ 5-7 آلاف يورو، من بينها صورة له رفقة زوجته فالينتينا، وابنتيه إيلينا وغالينا.

المصدر: rbc.ru