"مخدر" بصري يصيبك بالجنون مؤقتا! (صورة)

يتميز الوهم المعروف باسم "Pinna-Brelstaff" بوجود حلقات من الخطوط المتقطعة التي تبدو وكأنها تدور باتجاه عقارب الساعة عند تحريك الرأس باتجاهها أو عكس عقارب الساعة مع إبعاد رأسك عنها.

والآن، كشف علماء من الأكاديمية الصينية للعلوم أن النظر إلى الوهم البصري يمكن أن "يحطم" دماغك، حتى لو استمر ذلك مدة 15 ميللي ثانية فقط.

This optical illusion temporarily BREAKS your brain – and it’s seriously trippy https://t.co/pE1Eibntrrpic.twitter.com/THAOSm0qXZ — Blog Dady (@TRENDINGHITS1) February 19, 2019

وفي حديثه مع "New Scientist"، قال إيان ماكس أندولنا، معد الدراسة: "إنه حدث يشبه استماعك إلى صوت في حفلة صاخبة. الحركة الفيزيائية تشبه ضوضاء الخلفية، والوهم هو الصوت الذي يجب انتقاؤه في الضجيج، ويستغرق الأمر وقتا أطول قليلا للقيام بذلك".

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ولفهم ما يحدث عندما تنظر إلى الوهم البصري، قام الباحثون بعرضه أمام قرود "macaques"، التي تمتلك أنظمة معالجة بصرية مشابهة للبشر.

ومن خلال وضع أقطاب كهربائية في أدمغة القرود، تمكّن الباحثون من رؤية كيفية معالجة الوهم البصري.

وكشفت النتائج أن هناك تأخيرا يبلغ 15 ميللي ثانية بين النيوترونات التي ترى أن الخطوط تتحرك، وتلك التي لا ترى أي حركة فعلية.

وأوضح بول أزوباردي، وهو عالم نفس من جامعة أكسفورد: "عندما تحرك رأسك إلى الأمام والخلف، فإن العناصر تتحرك عبر شبكية العين وفقا لاتجاهين: توسع خارجي، وأيضا الدوران الناجم عن حقيقة أن الحافة مائلة. وهذا يختلف عن شيء يتم تدويره أو يتوسع فقط، لذا من المتوقع أن يتطلب الأمر بعض الجهد، لكشف ما تخبرك به الحركة".

المصدر: ميرور