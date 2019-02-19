راقصة روسية تؤدي مجازفة جريئة على قمة برج شاهق! (فيديو)

أظهرت شابة روسية مهاراتها العالية في الرقص البهلواني حول العمود، حيث أدت عرضا مخيفا على قمة بناء بارتفاع 16 طابقا، في مدينة فورونيج الروسية.

وصورت طائرة مسيرة عرض الراقصة، ماريا كورجينيفسكايا، كاملا من الجو، والذي شكل مجازفة جريئة قلما نشهدها في عروض الرقص.

وعلى الرغم من تثبيت العمود جيدا بسطح البناء، إلا أن ماريا اعترفت بأن العرض أخطر ما أدته في حياتها، ذلك أن العمود كان زلقا بسبب رطوبة الطقس العالية حينها.

وأدت الراقصة الروسية عرضها على قمة البناء في أغسطس 2018، إلا أنها احتفظت بالمقطع المصور لعدة أشهر وقررت نشره مؤخرا.

واشتهرت الراقصة سابقا عندما أدت مجازفات وعروضا خطيرة أخرى على الجليد المنجرف، في أبريل الماضي، وكذلك العرض البهلواني الذي قامت به على جسر حديقة "زريادي" في موسكو، في أكتوبر الماضي.

المصدر: RT