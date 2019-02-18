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إنقاذ أسد وضع نفسه في ورطة (صورة)

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إنقاذ أسد وضع نفسه في ورطة (صورة)
You-Tube: SHE HUNTS PRODUCTIONS
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أنقذ رجال إطفاء أسد جبل علق في أعلى شجرة، بالقرب من منزل في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وذلك عقب رصد سكان المنزل للأسد صدفة.

ووصل رجال الإطفاء إلى المنزل في مدينة سان بيرناردينو، عقب تلقيهم بلاغا بوجود أسد جبل عالق على شجرة طولها 15 مترا.

ومباشرة، قام المختصون بتطويق المنطقة وتخدير الأسد، حتى تمكنوا من إنزاله إلى الأرض باستخدام سرج حصان، ربط حول جسده. وبعدها، أطلق الأسد مجددا إلى البراري، بعد تأكد الأطباء من سلامته.

وفي تعليقه على الخبر، أكد المراقب في دائرة كاليفورنيا للأسماك والحياة البرية، ريك فيشر، أن عملية إنزال الأسد من الشجرة كانت لتصبح أكثر صعوبة، لو أن المنقذين تأخروا في الوصول إلى المكان.

كما أضاف فيشر أن ترك أسد الجبل أعلى الشجرة، كان ليهدد سكان الحي، فالحيوان يشتهر بمغادرته أحيانا لموطنه الأصلي والتجوال خارجه.

وينتمي أسد الجبل إلى فصيلة القطط البرية، وينتشر في مناطق شاسعة تمتد من أمريكا الشمالية إلى الأرجنتين، في حين تندر حوادث تعرضه للبشر.

You-Tube: BTH TV
صورة الأسد العالق في أعلى الشجرة

المصدر: BBC News

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