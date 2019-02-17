دعوات لإصلاح شارع الفوانيس الحمراء بأمستردام

قررت سلطات أمستردام إجراء إصلاحات في شارع بائعات الهوى بحي ريد لايت المعروف بمنطقة الفوانيس الحمراء، كي لا يكون المنطقة الوحيدة لجذب السياح في العاصمة الهولندية.

واعتبرت عمدة أمستردام فيمكه هالسيما بحديث لوسائل إعلام محلية، أن الاعتماد على "كاهنات الحب" أداة لجذب السياح أمر "مهين" و"غير مقبول"، داعية إلى إجراء تغييرات في منطقة الفوانيس الحمراء تشمل استبدال هذا اللون بآخر.

وقالت هالسيما إنها ترغب بالنظر في جميع الخيارات لإصلاح المنطقة من أجل تغيير الوضع الراهن في أي حال، وأضافت أن الظروف التي تعمل فيها النساء في مجال الدعارة تدهورت للغاية، ومع العدد المتزايد للسياح الذين يزورون الحي الأحمر تتعرض المومسات لخطر يهدد سلامتهن.

وأكدت هالسيما أن تقاليد أمستردام في الدعارة الحرة تجعل النساء عرضة لإهانة متزايدة من قبل مجموعات كبيرة من السياح الوافدين.

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من جهتهم اعتبر نشطاء حقوقيون أن هذا القطاع تم استغلاله بشكل خاطئ وأخذ أبعادا عميقة ودعا سياسيون هولنديون سلطات المدينة مؤخرا إلى حظر الدعارة باعتبارها "سيركا" و"سوق عامة للّحوم" وهو أمر مهين.

المصدر: "نوفوستي"