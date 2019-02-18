بالفيديو.. شاحنة تسحق سيارة في حادث مروع
Live Leak: Juggernaut
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انتشر مقطع فيديو يوثق حادث سير رهيب في ولاية ويسكونسن الأمريكية، تسبب به سائق شاحنة كبيرة.
وجرت الحادثة على تقاطع طرق رئيس، عندما لم تتوقف الشاحنة على إشارة مرورية حمراء، لتصدم بقوة سيارة رباعية الدفع تتبع لوكالة "السلامة العامة"، كانت تعبر التقاطع.
ولحسن الحظ، لم ينجم عن الحادث المروري أي ضحايا، إلا أن الضابط في السيارة الرسمية علق بداخلها بعد الحادث، وتمكن من الخروج لاحقا دون إصابات خطيرة.
المصدر: وكالات
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