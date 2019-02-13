لماذا تؤلمنا جروح الأوراق بشدة؟

عانى معظمنا من الشعور المؤلم المرتبط بألم حاد ومفاجئ في الإصبع مع ظهور القليل من الدم، بسبب الإصابة بجرح معين أثناء تقليب صفحات كتاب أو فتح مغلف جديد.

وتبدو صفحات الورق خفيفة جدا ورقيقة وغير ضارة، إلا أنها قد تسبب جروحا مؤلمة للغاية، يمكن أن تستمر لعدة أيام.

وتحدثت الدكتورة هايلي غولدباخ، وهي طبيبة أمراض جلدية في جامعة "UCLA Health"، عن سبب الألم الحاد الناجم عن الاحتكاك بحواف الورق، وكيف أن عنصر المفاجأة يجعلنا نعاني من ألم أكبر، إلى جانب التأكد من شفائها بسرعة، وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

وأوضحت غولدباخ أن أحد أسباب الألم البالغ للجروح المرتبطة بحواف الأوراق، يتمثل بوجود نهايات عصبية في جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك الأصابع والشفاه، حيث توجد كثافة عالية من النهايات العصبية، تُعرف باسم "nocireptors"، ترسل إشارات إلى الدماغ حول أشياء يمكن أن تؤثر على الجلد، مثل درجات الحرارة العالية أو المنخفضة، والمواد الكيميائية.

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واستطردت الدكتورة هايلي موضحة: "غالبا ما نُصاب بهذه الجروح في طرف الإصبع. وبالطبع، من الصعب عدم استخدام اليدين، لذا يتعرض الجرح لضغط مستمر دون وجود أي فرصة للشفاء".

ومن ناحية أخرى، يمكن أن يبدو الورق خفيفا بالنسبة لنا، ولكن حال دراسته تحت المجهر، يتبين أن الحواف خشنة ومسننة فعلا. كما أن الورق مصنوع من لب الخشب والقطن والألياف الأخرى، والتي يمكن أن تسبب الجروح.

وقالت غولدباخ: "يمكن أن يحتوي الورق على ألياف تسبب الالتهاب، لذا يجب تعقيم مكان الجرح بسرعة ووضع الأصبع تحت الماء".

ويخلق الورق جروحا عميقة بما يكفي للوصول إلى مستقبلات "nocireptors"، ولكن دون تفعيل آلية التخثر، ما يعني أن الأمر يأخذ وقتا أطول لتحل الخلايا الجديدة مكان الخلايا الميتة.

وأوضحت الطبيبة الأمريكية أن هناك عوامل ذهنية وعاطفية تسبب زيادة الألم الناجم عن جروح الورق، مقارنة بالجروح الأخرى، بما في ذلك عنصر المفاجأة النفسية، الذي يحدث بسرعة بحيث لا يكون لديك الوقت لسحب يدك. بالإضافة إلى عدم توقع أننا قد نؤذي أنفسنا أثناء الاحتكاك بالورق، بالمقارنة مع استخدام السكين مثلا، ما يجعلنا نشعر بألم إضافي.

وتجدر الإشارة إلى عدم اقتران الجروح الورقية بمعدلات عالية من العدوى، حيث لا توجد إحصاءات متاحة، ولكن هايلي تحذر من وجود حالات تتطلب التماس العناية الطبية.

المصدر: ديلي ميل