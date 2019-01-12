الجيش السوري يعلن التصدي لهجوم إسرائيلي

أكدت الخارجية السورية أن العدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية ، جاء كمحاولة من حكومة " بنيامين نتنياهو" للهروب من مشكلاتها الداخلية المتفاقمة ..

يأتي ذلك بعد أن أعلن الجيش السوري أن دفاعاته الجوية تصدت لصواريخ أطلقتها طائرات إسرائيلية باتجاه محيط دمشق وأسقطت معظمها ..

ونقلت "سانا " للأنباء عن مصدر عسكري أن الطائرات الإسرائيلية جاءت من منطقة "إصبع الجليل" وأطلقت عدة صواريخ باتجاه محيط دمشق...