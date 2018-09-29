فلسطين تشكو أمريكا بمحكمة العدل الدولية

رفعت فلسطين دعوى قضائية إلى محكمة العدل الدولية ضد الولايات المتحدة بشأن نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس..

وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن واشنطن انتهكت اتفاقية فيينا الدولية المعنية بالعلاقات الدبلوماسية بين الدول مطالبا المحكمة بإصدار أمر إلى الولايات المتحدة لسحب بعثتها الدبلوماسية من مدينة القدس،، من رام الله مراسلتنا يافا ستيتي والمزيد،،،