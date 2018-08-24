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لافروف: نراقب الوضع المعقد في إدلب والنصرة تحاول السيطـرة على المنطقة

أخبار العالم العربي

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وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو في موسكو الوضع في إدلب بالمعقد مؤكدا أنّ جبهة النصرة تحاول السيطرة على المنطقة.

من جهته قال جاويش أوغلو إن الحل العسكري في إدلب سيؤدي إلى كارثة إنسانية. هذا وقدم وزير الدفاع الروسي لنظيره التركي ورئيس الاستخبارات خلال لقائهم في موسكو اقتراحا حول تسوية الوضع شمال غرب سوريا والتعاون العسكري الثنائي بين البلدين.

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