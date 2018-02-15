عون: إسرائيل تواصل اعتداءاتها على لبنان

أكد الرئيس اللبناني، ميشال عون خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون في بيروت أن لبنان ملتزم بالهدوء على الحدود الجنوبية في ظل مواصلة إسرائيل الاعتداء على سيادته.

من جانبه تعهد تيلرسون بتقديم واشنطن الدعم للبنان شريطة التزام بيروت بسياسة النأي بالنفس، كما أعلن رئيس الحكومة سعد الحريري أن الولايات المتحدة شريك استراتيجي في محاربة الإرهاب ... من بيروت مراسلنا عمر الصلح والتقرير التالي.