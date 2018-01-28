الهولوكوست.. خلاف بين وارسو وتل أبيب
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تعالت حدة الأزمة الدبلوماسية بين إسرائيل وبولندا على خلفية إقرار البرلمان البولندي قانونا يجرم أي شخص يشير إلى ضلوع البولنديين في جرائم المحرقة المعروفة باسم الهولوكوست إبان الحرب العالمية الثانية
وقالت وزارةُ الخارجية الإسرائيلية إنها استدعت القائمَ بأعمالِ السفيرِ البولندي للتعبيرِ عن رفضِها للقانون، الذي اعتبرته محاولةً لإنكارِ الحقيقةِ وإعادةِ كتابة التاريخ
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