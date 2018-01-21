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RUPTLY
لقاء خاص مع قائد العملية العسكرية الروسية في سوريا فيكتور بونداريف
تاريخ النشر:
21.01.2018
|
12:37 GMT
|
آخر تحديث:
21.01.2018
|
12:37 GMT
|
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الجيش الروسي
الغارات الجوية الروسية على داعش
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