مجلس الحرب الإسرائيلي يبحث صفقة التبادل

تعهد الرئيس الإسرائيلي /إسحاق هرتسوغ/ بدعم نتنياهو وحكومته لإتمام صفقة للإفراج عن المحتجزين في إطار المقترح الذي أعلنه بايدن..

من جهته قال زعيم المعارضة الإسرائيلية /يائير لابيد/ إن تصريحات مستشار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أثبتت قبول تل أبيب لمقترح بايدن بشأن وقف إطلاق النار في غزة، معتبرا أن التراجع عنه سيكون حكما بالإعدام على المحتجزين، وأزمة ثقة مع واشنطن والوسطاء. في موازاة ذلك، هدد وزير الأمن الإسرائيلي /إيتمار بن غفير/ ووزير المالية /بتسلئيل سموتريتش/ بتفكيك الحكومة إذا مضى نتنياهو في مسار المفاوضات وترك مسار الحرب.