اللجنة الأولمبية الدولية..تمييز ضد الروس

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن موقف موسكو الرافض للمسار الغربي الهادف لتسييس المنافسات الرياضية، وأضاف بأن هذا المسار لا يبدو أنه سينتهي قريبا.

وفي سياق ذي صلة قالت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا إن دعوات اللجنة الأولمبية الرياضيين لمقاطعة دورة ألعاب الصداقة في روسيا العام المقبل انزلاق نحو العنصرية والنازية، فيما أعلنت اللجنة الأولمبية أن الرياضيين الروس والبيلاروس لن يشاركوا في افتتاح الأولمبياد المقبل بباريس.