 
مباشر

اللجنة الأولمبية الدولية..تمييز ضد الروس

الرياضة

تحميل الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x7d9

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن موقف موسكو الرافض للمسار الغربي الهادف لتسييس المنافسات الرياضية، وأضاف بأن هذا المسار لا يبدو أنه سينتهي قريبا.

وفي سياق ذي صلة قالت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا إن دعوات اللجنة الأولمبية الرياضيين لمقاطعة دورة ألعاب الصداقة في روسيا العام المقبل انزلاق نحو العنصرية والنازية، فيما أعلنت اللجنة الأولمبية أن الرياضيين الروس والبيلاروس لن يشاركوا في افتتاح الأولمبياد المقبل بباريس.

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا