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الخارجية الفلسطينية تدين عمليات الإعدام الميداني

أخبار العالم العربي

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أفادت مراسلتنا بمقتل شخصين وإصابة آخرين برصاص القوات الإسرائيلية في مدينة جنين، قبل انسحابها من المدينة، فجر اليوم.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية باندلاع مواجهات إثر اقتحام القوات الإسرائيلية مدينة جنين ومخيمها بعشرات الآليات العسكرية والجرافات التي شرعت في تدمير البنية التحتية داخل مخيم جنين. كما ذكرت المصادر ذاتها أن القوات الإسرائيلة داهمت مدينة الخليل واقتحمت عددًا من المنازل، واعتقلت عددًا من الفلسطينيين. من جانبها دانت الخارجية الفلسطينية الإعدامات الميدانية الإسرائيلية بالضفة الغربية معتبرة إياها جريمة ودليلا على أن الاحتلال يسعى لتفجير الضفة الغربية في رمضان المبارك.

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