لقاء خاص لـ RT مع وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في موسكو

تاريخ النشر:21.11.2023 | 21:34 GMT | أخبار العالم
قال عدد من المراسلين العسكريين الإسرائيليين أن هناك عددا كبيرا من حوادث إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على جنود إسرائيليين في وحدات أخرى خلال القتال في قطاع غزة.
نشر الكاتب الصحفي المصري الدكتور أسامة الغزالي حرب، الذي يعد أكبر رموز المطبعين مع إسرائيل مقالا في صحيفة الأهرام، يعتذر فيه عن كونه أحد مؤيدي التطبيع مع إسرائيل.
أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية اليوم الثلاثاء أن الحركة "تقترب من التوصل لاتفاق" على هدنة بينها وبين إسرائيل في الحرب الدائرة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
كشف تحقيق بشأن جائحة فيروس كورونا "كوفيد 19" عن تصريح صادم لرئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في خريف عام 2020، حيث قال "دع الناس يموتون".
نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعزل المستشار ماجد نشأت الهلالي نائب رئيس مجلس الدولة من وظيفته.
أكدت مصادر مقربة من حماس لمراسل RT منصور شومان تفاصيل التهدئة في قطاع غزة، حيث تضمنت هدنة 5 أيام قابلة للتمديد، وإطلاق سراح جميع النساء والأطفال الفلسطينيين إلى الضفة الغربية.
قال أوفيك فولك، المستشار السياسي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن قصف إسرائيل للمستشفى الإندونيسي في شمال قطاع غزة كان "متناسبا ووفقا للقانون الدولي".
نعت قناة الميادين مراسلتها فرح عمر والمصور ربيع معماري اللذين قتلا بقصف إسرائيلي استهدف تجمعا للصحافيين جنوب لبنان.
أفاد موقع Hawaii News Now الإخباري، بأن طائرة استطلاع تابعة للبحرية الأمريكية انحرفت عن المدرج وانتهى بها الأمر في المياه قبالة سواحل هاواي
كشفت خبيرة في الصحة أن الجري المسائي أو ركوب الدراجة أو المشي السريع، يمكن أن يكون منشطا جنسيا فعالا للأزواج الذين يرغبون في تحسين حياتهم الجنسية.
كشف عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق، اليوم الثلاثاء، بعض بنود الاتفاق المرتقب مع إسرائيل، مؤكدا أن التفاصيل الكاملة ستنشرها قطر عند اكتمالها.
قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن إسرئيل مقبلة على على اتخاذ قرارات صعبة خلال الأيام المقبلة، متعلقة بالحرب على غزة.
رغم إجماع الدول العربية والإسلامية على ضرورة وقف الحرب في غزة، إلا أن ثمة اختلافات في التحركات والتعاطي سياسيا مع مسبباتها وطرفيها وكيفية التعامل مع تداعياتها.
صوت برلمان جنوب إفريقيا لصالح إغلاق السفارة الإسرائيلية في البلاد وقطع العلاقات الدبلوماسية مع تل أبيب، حتى توافق إسرائيل على وقف إطلاق النار والمشاركة في المفاوضات.
أفادت القناة 13 الإسرائيلية بوجود "تفاؤل حذر في إسرائيل بإمكانية التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى مع حماس خلال أيام"، مشيرة إلى أن القرار الأخير بهذا الشأن يعود ليحيى السنوار.
أفادت صحيفة "تركيا" التركية، بأن أسطول "الرافضين للإبادة الجماعية التي تنفذها إسرائيل، والمكون من ألف قارب 313 منهم من روسيا، يعتزم التوجه إلى إسرائيل، وعلى متنه حوالي 4500 شخص.
علق رئيس الحكومة التركية الأسبق، أحمد داوود أوغلو، على تصريح الرئيس رجب طيب أردوغان عن أن تركيا ليست مديونة لإسرائيل، متسائلا: "فلماذا تستمرون في إرسال المواد الغذائية والنفط؟".
توقع رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري يحيى الواثق بالله، أن يتم بدء تطبيق اتفاقية مبادلة العملات بين مصر والإمارات خلال الربع الثاني من العام المقبل.
أثارت واقعة القبض على مواطن مصري خلال وجوده على متن طائرة قادمة من العاصمة الفرنسية باريس ومتجهة إلى العاصمة المصرية القاهرة وهبوطها اضطراريا في روما جدلا واسعا.
أعلنت "كتائب القسام" مساء يوم الثلاثاء توجيه ضربة صاروخية كبيرة على تل أبيب فيما دوت صافرات الإنذار من مناطق واسعة في إسرائيل.
قال محمد الراوي، قبطان بحري مصري سبق له ركوب سفينة GALAXY LEADER المحتجزة في اليمن، إن "السفينة حاملة سيارات تم إنشاؤها في عام 2002 بواسطة شركة بولندية".
مع استمرار الحرب في قطاع غزة لليوم الـ46، تتزايد فرص التوصل إلى هدنة، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته بالقطاع كما تواصل الفصائل الفلسطينية التصدي للقوات الإسرائيلية المتوغلة.
أعلن "حزب الله" اللبناني في بيان له، اليوم الثلاثاء، استهداف تجمع لجنود إسرائيليين في موقع المالكية.
نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس مساء الثلاثاء مقطع فيديو جديد وثق عملية استهداف مباشرة لجنود إسرائيليين في قطاع غزة.
أعلنت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الثلاثاء، أن وساطتها بشأن التهدئة بين إسرائيل وحركة "حماس" وصلت إلى مرحلة نهائية، مبينة أنه سيتم الإعلان عن معالم الاتفاق في الوقت المناسب.
أشادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بالباحثة المصرية داليا زيادة المتهمة بالتجسس لصالح تل أبيب.
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف لاختراق دفاعاته على مختلف الجبهات، ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.
تصاعد الخلاف بين الرئيس جو بايدن وبنيامين نتنياهو في الأسابيع الأخيرة بسبب الكم الكبير من الضحايا المدنيين في غزة وعنف المستوطنين بالضفة الغربية وبعض القضايا المرتبطة بالحرب.
كشف أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن 3 أهداف تعمل تل أبيب على تحقيقها خلال الحرب.
أحالت جهات التحقيق المختصة في مصر مسؤول مبيعات شركة "فوري" للمدفوعات الإلكترونية - التي تعد أكبر الشركات المصرية العاملة في هذا المجال إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.
انتقدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا مقال المفوض السامي لشؤون السياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل وقالت إن عنوانه هو اسم فيلم إباحي من السبعينيات.
أفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت" بأن الجيش الإسرائيلي سرح آلاف جنود الاحتياط الذين لم يشاركوا في العملية العسكرية في قطاع غزة. وأشارت إلى أنه سيتم تسريح آخرين بناء على تقييم الوضع.
قال أبو عبيدة الناطق باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس في كلمة صوتية مسجلة مساء يوم الاثنين، إنه وخلال الـ72 الأخيرة تمكن مقاتلونا من استهداف 60 آلية عسكرية إسرائيلية.
دان القضاء الجزائري يوم الاثنين نجل رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس، بالسجن 15 عاما و7 أعوام لمتهمين اثنين آخرين وتغريم كل واحد منهما نحو 7500 دولار، في قضايا فساد.
أفاد موقع Ynet الإسرائيلي بأن أضرارا كبيرة لحقت بقاعدة برانيت العسكرية، جراء قصف "حزب الله" الصاروخي.
ظهرت مراسلة قناة "الميادين" فرح عمر، التي قتلت اليوم الثلاثاء بغارة إسرائيلية استهدفت تجمعا للإعلاميين في قرية طيرحرفا جنوبي لبنان
نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرارين للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعزل مستشارين من وظيفتهما.
نشرت "أوراسيا ديلي" مقالا عن مؤشرات على استعداد الرياض لتوجيه ضربة موجعة للإدارة الأمريكية.
قال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن سلطات كييف قامت بمحاولات لفظية عديدة لاغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكنها في الواقع لم تنجح.
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الثلاثاء، الحكومة الإسرائيلية تواجه قرارا صعبا الليلة لكنه القرار الصحيح.
زار الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ قاعدة القيادة الشمالية في صفد، ورافق زيارته قائد القيادة، أوري غوردين، الذي قدم له النقاط الرئيسية لتقييم الوضع في القطاع.
قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، خلال لقائه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إن الولايات المتحدة لا تملك "عصا سحرية" لأوكرانيا في الصراع مع روسيا.
قال المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، إن روسيا تعمل على إضعاف حلف شمال الأطلسي (الناتو) من خلال التدمير المنهجي للقوات الأوكرانية.
كشف رئيس الوزراء المصري عن موقف مصر من اتفاقية كامب ديفيد، والسلام مع إسرائيل في ظل الهجوم الذي ينفذه الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة.
كشفت الدكتورة يلينا باريتسكايا أخصائية أمراض المناعة والحساسية فئات الأشخاص الذين عليهم تجنب تناول البازلاء.
قال مسؤول في الاستخبارات الإسرائيلية إنه جرى تحذير رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مرتين بشأن التداعيات الخطيرة التي تنطوي عليها التعديلات القضائية، لكنه لم يبد اهتماما يذكر.
وقع البنك المركزي السعودي والبنك المركزي الصيني اتفاقية ثنائية لتبادل العملات لمدة ثلاث سنوات، بقيمة تصل إلى 50 مليار يوان صيني (نحو 7 مليارات دولار).
أفادت بوابة "أكسيوس" نقلا عن مصادر بأن كبير المستشارين في البيت الأبيض، عاموس هوشستاين، وصل إلى إسرائيل للتفاوض مع السلطات الإسرائيلية لتلافي الحرب مع لبنان.
قال الإعلامي عمرو أديب، إن "قانون التصالح في مخالفات البناء ينتظر المواطنون إقراره بفارغ الصبر، ويمثل فرصة ذهبية للكثيرين".
تحدث الخبير العسكري المصري المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية للدراسات الاستراتيجية اللواء نصر سالم عن تأثير تهديد الحوثيين للسفن الإسرائيلية على قناة السويس المصرية.
أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي، أن إطلاق سراح حركة "حماس" لبعض الرهائن قد يستغرق "ساعات، إن لم يكن أياما" بعد التوصل إلى اتفاق.
يمكن أن تسبب المنتجات العطرية مثل البخاخات والبخور والشموع مشكلات صحية، لأنها قد تحتوي على مواد عضوية متطايرة خطرة، مثل الفثالات والبنزول والفورمالدهيد وغيرها.
شهدت جلسة للكنيست الإسرائيلي نقاشا حادا، بعد أن طرح وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذين اعتقلوا بتهمة "دعم حماس" أو المشاركة في أحداث 7 أكتوبر.
قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إنه "حال حدوث أي سيناريو يستهدف نزوح الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية سيكون هناك رد حاسم وفقا للقانون الدولي".
أعلنت كتائب "شهداء الأقصى" التابعة لحركة فتح أنها تمكنت من تسليم بعض الأسرى الإسرائيليين لجهة الاختصاص خلال الفترة السابقة بكل سرية ونجاح .
قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن وزراء خارجية سبع دول شكلوا مجموعة اتصال بشأن الوضع في قطاع غزة، ويعتزمون زيارة موسكو في إطار جولة دبلوماسية.
نشرت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي مساء الثلاثاء مقطع فيديو جديدا وثق عملية استهداف آليات إسرائيلية في قطاع غزة.
أعلن الوزير ورئيس إدارة العلاقات العامة البرازيلية باولو بيمينتا، أنه يجب على رئيس الأرجنتين الجديد خافيير ميلي، الاعتذار عن الإساءة بحق رئيس البرازيل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
كتبت داريا فولكوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول الأسرار العسكرية التي يعرفها الطيار الأوكراني العميل للجيش الروسي.
أكدت الخارجية الأمريكية الاثنين في تعليق على اجتماع وزير الخارجية الصيني وانغ يي مع نظرائه العرب في بكين، أن الولايات المتحدة "ترحب بلعب الصين دورا بناء في الشرق الأوسط".
قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أن القتال يشتد في جباليا وفي حي الزيتون في شمال غزة.
مني المنتخب السوري بهزيمة ساحقة أمام نظيره الياباني (0-5) في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية من التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.
التقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف باللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لمناقشة الوضع في قطاع غزة.
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بويتن ضرورة هدنات إنسانية وإطلاق سراح الرهائن وإيصال المساعدات إلى غزة، لكنه شدد على أفضلية التوصل إلى تهدئة طويلة الأمد.
أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن كل محاولات القوات الأوكرانية لتنفيذ عملية إنزال على محور خيرسون باءت بالفشل، وتكبدت الوحدات الأوكرانية خسائر فادحة هناك.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء أن الخسائر البشرية للقوات الأوكرانية بلغت نحو 670 جنديا خلال آخر 24 ساعة.
رفض فلاديمير زيلينسكي، في مقابلة مع صحيفة The Sun، بشكل قاطع فكرة بدء مفاوضات السلام مع روسيا، على الرغم من الوضع الصعب للقوات الأوكرانية على الجبهات.
غيرت سفينتان تابعتان لشركة شحن تابعة لرجل الأعمال الإسرائيلي رامي أونجر مسارهما في منطقة خليج عدن على سواحل اليمن.
انتقد عضو مجلس النواب عبد المنعم إمام، الحكومة بسبب التوسع في سياسة الاقتراض دون هوادة.
وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رسالة بعد اجتماع مجلس النواب المصري مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ومطالبة السيسي والحكومة باتخاذ كافة الإجراءات لحماية أمن مصر.
حدد الأطباء علاجا واعدا للضرر الذي يلحقه فيروس كورونا بحاستي الشم والتذوق.
نجح الفرنسي كيليان مبابي في إضافة إنجاز تاريخي لمسيرته، عندما بات أصغر لاعب يسجل 300 هدف في بطولات الدوري المحلية الأوروبية الخمس الكبرى، والمباريات الدولية مجتمعة.
حقق ياسين بونو، حارس مرمى منتخب المغرب ونادي الهلال السعودي، أحد أحلام الطفل الفلسطيني عاصف أبو مهادي والذي بترت إحدى رجليه خلال غارة للجيش الإسرائيلي على غزة.
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تمكن الليلة الماضية من تطويق مدينة جباليا في شمال قطاع غزة، حيث تم تدمير بنى تحتية تابعة للفصائل الفلسطينية وقتل عدد من عناصرها.
دعما لجهود الإفراج عن الأطفال الإسرائيليين المختطفين لدى "حماس"، بعث النائب العربي في الكنيست منصور عباس رسائل إلى قادة العالم بينهم الرئيسان الأمريكي والتركي وأمير قطر.
أدلت جنديات إسرائيليات في الجيش الإسرائيلي باعتراف صادم بشأن الجيش لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.
قالت مراسلة RT مساء يوم الاثنين إن تل أبيب تعرضت لهجوم صاروخي كبير من قطاع غزة، مشيرة إلى أن صافرات الإنذار دوت في تل أبيب وضواحيها وأسدود وقاعدة بالماخيم.
قالت الشركة المالكة للسفينة "غالاكسي ليدر" التي أعلنت جماعة الحوثي اليمنية احتجازها إنها موجودة في ميناء الحديدة باليمن.
علق رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين على ذكرى مرور 10 سنوات على انطلاق الاحتجاجات في وسط كييف في 21 نوفمبر 2013، والتي انتهت بإسقاط الرئيس فيكتور يانوكوفيتش عام 2014.
قالت وسائل إعلام إن الإعلامي جمال محمد هنية الحفيد الأكبر لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، قتل في قصف إسرائيلي يوم الثلاثاء.
نشر حزب الله اللبناني مساء يوم الاثنين مشاهد من استهداف المقاومة الإسلامية مركز تجمع جنود إسرائيليين غرب مستوطنة كريات شمونة بالمسيّرات الهجومية الإنقضاضية.
تعرض نجم فريق بيروت ومنتخب لبنان، علي حيدر، للاعتداء رفقة زوجته، بعد مباراته أمام الحكمة (87-89) التي جمعتهما يوم أمس الأحد، وشهدت شجارا في الملعب.
رفع الفرنسي بنجامين ميندي، لاعب نادي لوريان الفرنسي، دعوى قضائية ضد فريقه السابق مانشستر سيتي الإنجليزي للحصول على مستحقاته.
انتقد مستخدمو منصة "X" تغريدة لوزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك مفادها أن أوكرانيا "اختارت المسار الأوروبي" خلال أحداث الميدان التي بدأت 21 نوفمبر عام 2013.
حصل النجم المصري محمد صلاح، مهاجم نادي ليفربول، على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريمير ليغ"، خلال شهر أكتوبر الماضي.
أفاد تقرير صحفي، بأن إدارة نادي ريال مدريد تواصلت مع الإيطالي روبرتو دي زيربي، المدير الفني لنادي برايتون الإنجليزي، لخلافة مواطنه كارلو أنشيلوتي، مدرب "الميرينغي"، الموسم المقبل.
وجدت دراسة أجراها معهد ماكس بلانك لأبحاث التمثيل الغذائي في كولونيا، أن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر يمكن أن تعمل على تغيير كيمياء الدماغ بمرور الوقت.
صرح الرئيس الفنزويلي نيكولاس بأن سلطات الأرجنتين الجديدة "نازيون جدد" بقيادة "متطرف ذي مشروع استعماري".
قال قائد لواء الدفاع الساحلي التابع للحوثيين، بحري محمد القادري، إن المرحلة القادمة مرحلة جديدة، فيها تطور نوعي داخل القوات البحرية والدفاع الساحلي.
صرح أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، بأن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قام بزيارته الأخيرة إلى كييف لدعم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.
أكد رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي رفض المجلس القاطع إكراه الفلسطينيين على النزوح داخليا أو تهجيرهم قسريا خارج أراضيهم، وتحديدا صوب الأراضي المصرية في سيناء.
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود باراك، في مقابلة مع مذيعة "سي إن إن"، كريستيان أمانبور، إن المخابئ أسفل مستشفى الشفاء "بناها متعاقدون إسرائيليون" قبل عقود.
كشف بحث إنجليزي عن تفاصيل تخص مدة إصابة النجوم الذين شاركوا في كأس العالم بقطر في الشتاء الماضي والتي توجت بها الأرجنتين في نهاية المطاف.
بعد ساعات على احتجاز الحوثيين في اليمن سفينة شحن بالبحر الأحمر، ظهرت على مواقع التواصل صورة زعم ناشروها أنّها لسيارات كهربائية كانت على متن هذه السفينة وأُفرغت في اليمن.
تخوض المقاومة الفلسطينية اشتباكات ضارية مع قوات الجيش الإسرائيلي في شمال بيت حانون ومنطقة الصفطاوي شمال قطاع غزة، حيث نصبت كمينا محكما لتجمع جنود إسرائيليين وآلياتهم.
خرج منتخب العراق بفوز ثمين من ملعب مضيفه الفيتنامي بهدف قاتل، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الثلاثاء، في الجولة الثانية من التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.
زعمت وسائل إعلام أرجنتينية، بأن أسطورة الكرة الأرجنتينية ليونيل ميسي، وزوجته، أنتونيلا روكوزو، يعيشان واحدة من أسوأ لحظاتهما كزوجين، وهما على وشك الانفصال، رغم قوة ومتانة العلاقة.
طالبت الولايات المتحدة الحوثيين بالإفراج عن السفينة التي استولوا عليها في البحر الأحمر، معتبرة احتجازها "انتهاكا للقانون الدولي".
أفاد مراسلنا، اليوم الثلاثاء، بمقتل مسؤول حركة حماس في جباليا مصطفى القانوع بقصف إسرائيلي استهدف منطقة شمال قطاع غزة.
تمكن العسكريون الروس من "إنزال" مسيرة تجسس أمريكية الصنع من طراز "آر كيو-20 بوما" استخدمتها القوات الأوكرانية في مقاطعة زابوروجيه لمراقبة الطرق.
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