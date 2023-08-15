بوتين: عالم متعدد الأقطاب سيحل المشكلات

انطلق مؤتمر موسكو الحادي عشر للأمن الدولي بمشاركة عدد من كبار المسؤولين الروس ووزراء الدفاع ورؤساء الأركان من دول عربية وأجنبية عدة.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في كلمته خلال افتتاح المؤتمر، أن إنشاء عالم متعدد الأقطاب كفيل بحل معظم المشكلات الراهنة في العالم، فيما قال وزير الدفاع الروسي /سيرغي شويغو/ إن العملية العسكرية الروسية وضعت حدا لهيمنة الغرب العسكرية، من جانبه، أكد وزير الدفاع الصيني /لي شانفو/ عزم بكين تعزيز التعاون الأمني في إطار منظمة شنغهاي.