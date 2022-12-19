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إعلان الفائزين بجائزة مسابقة خالد الخطيب الدولية لعام 2022

أخبار روسيا

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أعلنت لجنة تحكيم مسابقة جائزة خالد الخطيب الصحفية الدولية عن الأعمال الفائزة بالجائرة لهذا العام.

وفاز صحفيون من صحفية إزفيستيا، وصحيفة كومسومولسكايا برافدا، وستوديو توك، ووكالة الأنباء ريا نوفوستي، عن أفضل التقارير والأعمال عن العملية العسكرية الخاصة في دونباس.. يذكر أن جائزة خالد الخطيب أسستها قناة آر تي في عام ألفين وسبعة عشر تخليدا لذكرى الصحفي السوري خالد الخطيب الذي قضى نحبه في سوريا، أثناء تغطيته لعمليات الجيش السوري ضد داعش.

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