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إعلام عبري: تقدم تحالف أقصى اليمين بقيادة نتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية

مساعي أنقرة للاستئناف عمل اتفاق تصدير الحبوب

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أنقرة تسعى للتوسط بهدف اسئناف العمل باتفاق تصدير الحبوب وتلبية طلب موسكو بضمانات.

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