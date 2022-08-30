باريس: شركة غازبروم الروسية قلصـت إمدادات الغاز

أعلنت شركة الغاز الروسية /غازبروم/ أنها ستوقف ضخ الغاز عبر خط السيل الشمالي اعتبارا من صباح يوم غد وحتى صباح الثالث من سبتمبر المقبل.

وأضافت الشركة أن الإجراء يأتي على خلفية صيانة جهاز ضخ الغاز الوحيد المتبقي في الخدمة حاليا. إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام فرنسية نقلا عن مصدر في شركة الطاقة الفرنسية إنجي، بأن شركة غازبروم الروسية أخطرت الشركة الفرنسية أنها ستوقف إمدادات الغاز اعتبارا من اليوم بسبب خلافات بين الطرفين في تطبيق العقود.