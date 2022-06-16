مقتل 5 مدنيين في قصف أوكراني على ستاخانوف

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قتل خمسة مدنيين على الأقل وجرح العشرات خلال قصف للقوات الراديكالية الأوكرانية للأحياء السكنية في مدينة ستاخانوف بجمهورية لوغانسك الشعبية.

قوات النظام في كييف استخدمت صواريخ "توتشكا او" ومنظومة اوراغان في استهدافها للمدنيين.