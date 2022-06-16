مقتل 5 مدنيين في قصف أوكراني على ستاخانوف
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قتل خمسة مدنيين على الأقل وجرح العشرات خلال قصف للقوات الراديكالية الأوكرانية للأحياء السكنية في مدينة ستاخانوف بجمهورية لوغانسك الشعبية.
قوات النظام في كييف استخدمت صواريخ "توتشكا او" ومنظومة اوراغان في استهدافها للمدنيين.
الخارجية الروسية: سحب قوات حفظ السلام الروسية من ترانسنستريا سيؤدى الى مواجهة مباشرة بين طرفي النزاع
ترى موسكو ان سحب قوات حفظ السلام الروسية من منطقة ترانسنستريا ( بريدنيستروفيه ) سيؤدى الى مواجهة مباشرة بين طرفي النزاع وسيسفرعن اندلاع اشتباكات مسلحة جديدة في المنطقة. اعلن ذلك اندريه نيستيرينكو الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية في مؤتمر صحفي عقد بموسكو يوم 29 اكتوبر/تشرين الاول .