أبوظبي وموسكو.. تطور التعاون التجاري

وقع الجانبان الروسي والإماراتي على اتفاقية ستشارك بموجبها الإمارات بصفة ضيف شرف في منتدى سان بطرسورغ الاقتصادي الدولي في نسخته للعام ألفين وثلاثة وعشرين.

هذا وتعتبر الإمارات الوجهة الأولى عربياً للاستثمارات الروسية، حيث تستحوذ على تسعين بالمئة من إجمالي استثمارات روسيا في العالم العربي.