أبوظبي وموسكو.. تطور التعاون التجاري
وقع الجانبان الروسي والإماراتي على اتفاقية ستشارك بموجبها الإمارات بصفة ضيف شرف في منتدى سان بطرسورغ الاقتصادي الدولي في نسخته للعام ألفين وثلاثة وعشرين.
هذا وتعتبر الإمارات الوجهة الأولى عربياً للاستثمارات الروسية، حيث تستحوذ على تسعين بالمئة من إجمالي استثمارات روسيا في العالم العربي.
الخارجية الروسية: سحب قوات حفظ السلام الروسية من ترانسنستريا سيؤدى الى مواجهة مباشرة بين طرفي النزاع
ترى موسكو ان سحب قوات حفظ السلام الروسية من منطقة ترانسنستريا ( بريدنيستروفيه ) سيؤدى الى مواجهة مباشرة بين طرفي النزاع وسيسفرعن اندلاع اشتباكات مسلحة جديدة في المنطقة. اعلن ذلك اندريه نيستيرينكو الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية في مؤتمر صحفي عقد بموسكو يوم 29 اكتوبر/تشرين الاول .