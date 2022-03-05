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بوتين: سنحقق الأهداف المقررة بأوكرانيا

أخبار روسيا

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن فرض حظرٍ للطيران فوق أوكرانيا يُعد مشاركةً في أعمال عدائية ضد روسيا.

مؤكدا أن الجيش الروسي سيُحقق جميع الأهداف المقررة في أوكرانيا، كما أشار إلى أنّ العقوبات الغربية تشبه إعلان حرب على موسكو.

بدوره، اتهم وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف كييف بالسعي لتفيذ استفزاز لإقحام الناتو في مواجهة مباشرة مع روسيا، وتأجيل المفاوضات.. فيما حذر الكرملين من تداعياتِ فَرض قيود على شراء النفط الروسي على أسواق الطاقة العالمية.

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