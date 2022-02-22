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لافروف يدعو لتنسيق عسكري سياسي بالخليج

أخبار روسيا

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قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، برسالة إلى مؤتمر الشرق الأوسط الـ11 بمنتدى فالداي الدولي، إن المفهوم الروسي المحدث للأمن بمنطقة الخليج يتضمن التنسيق بالمجال العسكري السياسي.

إضافة إلى اعتماد برنامج من الإجراءات المشتركة لتعزيز الاستقرار الإقليمي، وإنشاء آليات لحل النزاعات.

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