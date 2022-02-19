دونيتسك ولوغانسك تعلنان التعبئة العامة

تعرض فريق قناة آر تي العربية لقصف من القوات الأوكرانية في بلدة /زايتسيفو/ بجمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من طرف واحد، وذلك خلال تغطيته تطورات الأوضاع في المنطقة.

وتمكن مراسلنا مكسيم الطوري وبقية أفراد الطاقم من الانسحاب من منطقة القصف دون وقوع إصابات.

إلى ذلك أعلنت سلطات دونيتسك ولوغانسك، التعبئة العامة في المنطقة على خلفية تواصل قصف القوات الأوكرانية على مناطق سكنية في دونباس بالأسلحة الثقيلة.