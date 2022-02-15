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أردوغان: نهدف لتعميق العلاقات مع أبو ظبي

أخبار العالم العربي

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ختام زيارته إلى الإمارات إن هدف بلاده الحالي يتمثل بالارتقاء بالعلاقات الثنائية مع أبو ظبي إلى مستويات أعلى في جميع المجالات.

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