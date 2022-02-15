أردوغان: نهدف لتعميق العلاقات مع أبو ظبي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ختام زيارته إلى الإمارات إن هدف بلاده الحالي يتمثل بالارتقاء بالعلاقات الثنائية مع أبو ظبي إلى مستويات أعلى في جميع المجالات.

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