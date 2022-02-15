تواصل تطعيم اليافعين بلقاح سبوتنيك M

تستمر حملات تطعيم المراهقين في روسيا ضد فيروس كورونا بلقاح "سبوتنيك إم" المخصص لليافعين، ودخلت كاميرا آرتي إحدى عيادات الأطفال للاضطلاع على جهود السلطات الصحية.

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