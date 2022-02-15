تواصل تطعيم اليافعين بلقاح سبوتنيك M
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تستمر حملات تطعيم المراهقين في روسيا ضد فيروس كورونا بلقاح "سبوتنيك إم" المخصص لليافعين، ودخلت كاميرا آرتي إحدى عيادات الأطفال للاضطلاع على جهود السلطات الصحية.
تستمر حملات تطعيم المراهقين في روسيا ضد فيروس كورونا بلقاح "سبوتنيك إم" المخصص لليافعين، ودخلت كاميرا آرتي إحدى عيادات الأطفال للاضطلاع على جهود السلطات الصحية.
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