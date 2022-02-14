الغاز المصري يصل إلى لبنان قريبا
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قال وزير البترول و الثروة المعدنية المصري طارق الملا، إن الغاز المصري سيصل إلى لبنان قريبا، جاء ذلك خلال افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إيجبس 2022" في بالقاهرة .
قال وزير البترول و الثروة المعدنية المصري طارق الملا، إن الغاز المصري سيصل إلى لبنان قريبا، جاء ذلك خلال افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إيجبس 2022" في بالقاهرة .
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