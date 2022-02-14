التحالف العربي يشن غارات على صنعاء

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن تدمير منظومة اتصالات شمال صنعاء تُستخدم لتشغيل محطات اتصالات أمامية للتحكم بالمسيّرات وذلك في غارات جوية.

وقال التحالف في بيان إن الحوثيين يستخدمون وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بصنعاء لدعم العمليات العدائية، من جهتها قالت جماعة أنصار الله الحوثية، إن طيران التحالف شن غارتين على وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات شمال العاصمة، دون ​​أن يذكر حجم الأضرار التي خلفتها الغارتان الجويتان. كما توعد الحوثيون، بالرد على أي عملية استهداف ينفذها التحالف ضد مقرات ووزارات الدولة في صنعاء.