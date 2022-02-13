جدل في الأوساط السودانية بعد تصريحات البرهان

أثارت تصريحات رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان جدلا بين الأوساط السوداينة.

البرهان وفي حديث متلفز أعرب عن استعداده لتحمل كامل المسؤولية عن مقتل المتظاهرين خلال احتجاجات مختلفة في حال ثبت تورطه فيها. من جهتها طالبت لجان المقاومة السودانية بالكشف عن المسؤوليين الحقيقيين عن مقتل المتظاهرين.