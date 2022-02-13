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أنقرة تدعو لخفض التوتر بأوكرانيا

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قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن على الدول الغربية توخي الحذر في تصريحاتها بخصوص الأزمة الأوكرانية، ودعا إلى ضرورة التركيز على الجهود المبذولة للحد من التوتر.

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