أنقرة تدعو لخفض التوتر بأوكرانيا
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قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن على الدول الغربية توخي الحذر في تصريحاتها بخصوص الأزمة الأوكرانية، ودعا إلى ضرورة التركيز على الجهود المبذولة للحد من التوتر.
قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن على الدول الغربية توخي الحذر في تصريحاتها بخصوص الأزمة الأوكرانية، ودعا إلى ضرورة التركيز على الجهود المبذولة للحد من التوتر.
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