تظاهرات في تونس ضد قرارات سعيد
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خرجت في العاصمة التونسية تظاهرات معارضة لقرارات الرئيس قيس سعيد وذلك بدعوة من حركة النهضة وقوى سياسية.
وكان سعيد أصدر مرسوما بتشكيل مجلسٍ أعلى مؤقت للقضاء ليحُلَ مكان المجلس السابق.
خرجت في العاصمة التونسية تظاهرات معارضة لقرارات الرئيس قيس سعيد وذلك بدعوة من حركة النهضة وقوى سياسية.
وكان سعيد أصدر مرسوما بتشكيل مجلسٍ أعلى مؤقت للقضاء ليحُلَ مكان المجلس السابق.
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