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تظاهرات في تونس ضد قرارات سعيد

أخبار العالم العربي

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خرجت في العاصمة التونسية تظاهرات معارضة لقرارات الرئيس قيس سعيد وذلك بدعوة من حركة النهضة وقوى سياسية.

وكان سعيد أصدر مرسوما بتشكيل مجلسٍ أعلى مؤقت للقضاء ليحُلَ مكان المجلس السابق.

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