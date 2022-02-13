تظاهرات في تونس ضد قرارات سعيد

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خرجت في العاصمة التونسية تظاهرات معارضة لقرارات الرئيس قيس سعيد وذلك بدعوة من حركة النهضة وقوى سياسية.

وكان سعيد أصدر مرسوما بتشكيل مجلسٍ أعلى مؤقت للقضاء ليحُلَ مكان المجلس السابق.