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الحكومة الليبية توصي مواطنيها بمغادرة أوكرانيا

25 مرشحا لمنصب رئيس جمهورية العراق

أخبار العالم العربي

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يتنافس خمسة وعشرون مرشحا على منصب رئيس جمهورية العراق أبرزهم الرئيس الحالي برهم صالح مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني،، وهوشيار زيباري مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني.

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