25 مرشحا لمنصب رئيس جمهورية العراق
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يتنافس خمسة وعشرون مرشحا على منصب رئيس جمهورية العراق أبرزهم الرئيس الحالي برهم صالح مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني،، وهوشيار زيباري مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني.
يتنافس خمسة وعشرون مرشحا على منصب رئيس جمهورية العراق أبرزهم الرئيس الحالي برهم صالح مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني،، وهوشيار زيباري مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني.
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