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الحكومة اللبنانية تقر الموازنة العامة

أخبار العالم العربي

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أقرت الحكومة اللبنانية الموازنة العامة لعام ألفين واثنين وعشرين بعحز يقدر بـ 17% من دون أن تتناول قطاع الكهرباء وقيمة الدولار الجمركي إلى جانب عدد من الملفات المعيشية الملحة.

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