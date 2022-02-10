الحكومة اللبنانية تقر الموازنة العامة

أقرت الحكومة اللبنانية الموازنة العامة لعام ألفين واثنين وعشرين بعحز يقدر بـ 17% من دون أن تتناول قطاع الكهرباء وقيمة الدولار الجمركي إلى جانب عدد من الملفات المعيشية الملحة.

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