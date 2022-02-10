الحكومة اللبنانية تقر الموازنة العامة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sd4x
أقرت الحكومة اللبنانية الموازنة العامة لعام ألفين واثنين وعشرين بعحز يقدر بـ 17% من دون أن تتناول قطاع الكهرباء وقيمة الدولار الجمركي إلى جانب عدد من الملفات المعيشية الملحة.
أقرت الحكومة اللبنانية الموازنة العامة لعام ألفين واثنين وعشرين بعحز يقدر بـ 17% من دون أن تتناول قطاع الكهرباء وقيمة الدولار الجمركي إلى جانب عدد من الملفات المعيشية الملحة.
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.