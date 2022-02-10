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تظاهرات في السودان للمطالبة بحكم مدني

أخبار العالم العربي

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خرجت تظاهرات في العاصمة السودانية الخرطوم للمطالبة بحكم مدني، إثر دعوات أطلقتها أطراف سودانية معارضة لتنفيذ احتجاجات رفضا للحكم العسكري في البلاد.

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