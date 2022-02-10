تظاهرات في السودان للمطالبة بحكم مدني

خرجت تظاهرات في العاصمة السودانية الخرطوم للمطالبة بحكم مدني، إثر دعوات أطلقتها أطراف سودانية معارضة لتنفيذ احتجاجات رفضا للحكم العسكري في البلاد.

تابعوا RT على