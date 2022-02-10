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سعيّد يعلن عن قرار قريب لحل مجلس القضاء

أخبار العالم العربي

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أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد عن قرب إصدار مرسوم بحل المجلس الأعلى للقضاء وتشكيل مجلس جديد. وأضاف أنه يملك ملفات تدين قضاة تلقوا أموالا طائلة بشكل غير قانوني.

تصريحات سعيد جائت بعيد وقفة احتجاجية لجمعية القضاة تنديدا بإغلاق المجلس الأعلى للقضاء. من جانبها دعمت نقابة القضاة القرار بهدف إصلاح المجلس.

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