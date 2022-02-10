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حضور روسي بقطاع الإعمار الإماراتي

مال وأعمال

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احتضنت دبي فعالية لواحدة من كبرى الشركات الروسية لتصنيع وانتاج مواد البناء الأولية. وتعتبر السوق الخليجية إحدى أهم الوجهات للصادرات الروسية الخارجية في ظل تعافي قطاع الإنشاءات.

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