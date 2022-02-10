حضور روسي بقطاع الإعمار الإماراتي
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احتضنت دبي فعالية لواحدة من كبرى الشركات الروسية لتصنيع وانتاج مواد البناء الأولية. وتعتبر السوق الخليجية إحدى أهم الوجهات للصادرات الروسية الخارجية في ظل تعافي قطاع الإنشاءات.
احتضنت دبي فعالية لواحدة من كبرى الشركات الروسية لتصنيع وانتاج مواد البناء الأولية. وتعتبر السوق الخليجية إحدى أهم الوجهات للصادرات الروسية الخارجية في ظل تعافي قطاع الإنشاءات.
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