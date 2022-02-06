الجيش اليمني يتقدم في حرض بمحافظة حجة
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أعلن الجيش اليمني إحرازه تقدماً صوب مدينة حرض بمحافظة حجة غرب اليمن.
يأتي ذلك عقب تطويق المدينة وقطع طرق الإمداد التابعة لجماعة الحوثي، في حين اندلعت مواجهات مسلحة بالعاصمة المؤقتة عدن بين فصائل أمنية بجزيرة العمال بخور مكسر. وأصدرت إدارة أمن عدن بياناً معربة عن أسفها ومتوعدة بالمحاسبة.
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