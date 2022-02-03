موسكو ومينسك.. نحو منظومة دفاعية متكاملة

أشاد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال لقائه الرئيس البيلاروسي ألكساندر لوكاشينكو بمينسك بفعالية الجهود الرامية لإنشاء منظومة دفاعية متكاملة ضمن دولة الاتحاد بين روسيا وبيلاروس.

من جهتها قالت الدفاع الروسية إن أنظمة الدفاع الجوي الصاروخية /إس أربعمئة/ وصلت إلى بيلاروس ضمن اختبار قوات رد الفعل التابعة لدولة الاتحاد..