واشنطن تعتزم إرسال مقاتلات إلى الإمارات
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أعلنت الولايات المتحدة أنها سترسل طائرات مقاتلة ومدمرة لمساعدة الإمارات في التصدي للحوثيين، من جهتها جددت أبو ظبي مطالبتها بإعادة إدراج الحوثيين على قائمة الإرهاب الدولية.
أعلنت الولايات المتحدة أنها سترسل طائرات مقاتلة ومدمرة لمساعدة الإمارات في التصدي للحوثيين، من جهتها جددت أبو ظبي مطالبتها بإعادة إدراج الحوثيين على قائمة الإرهاب الدولية.
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