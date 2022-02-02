 
مباشر

واشنطن تعتزم إرسال مقاتلات إلى الإمارات

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sb5u

أعلنت الولايات المتحدة أنها سترسل طائرات مقاتلة ومدمرة لمساعدة الإمارات في التصدي للحوثيين، من جهتها جددت أبو ظبي مطالبتها بإعادة إدراج الحوثيين على قائمة الإرهاب الدولية.

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا