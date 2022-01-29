 
مباشر

احتجاجات بفرنسا ضد قانون شهادة اللقاح

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sa4d

تتواصل في فرنسا الاحتجاجات الرافضة لقانون شهادة اللقاح الذي أقره البرلمان ودخل حيز الت

الاحتجاجات دعت إليها حركة السترات الصفراء وأحزاب يمينية ويسارية ونقابات للمطالبة بالغاء القانون الذي يرون فيه تقييدا للحريات. وجاءت هذه الاحتجاجات في الوقت الذي أعلنت فيه فرنسا عن تسجيل أكثر من ثلاثمئة وإثنين وثلاثين ألف اصابة بفيروس كورونا.

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا