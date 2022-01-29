احتجاجات بفرنسا ضد قانون شهادة اللقاح

تتواصل في فرنسا الاحتجاجات الرافضة لقانون شهادة اللقاح الذي أقره البرلمان ودخل حيز الت

الاحتجاجات دعت إليها حركة السترات الصفراء وأحزاب يمينية ويسارية ونقابات للمطالبة بالغاء القانون الذي يرون فيه تقييدا للحريات. وجاءت هذه الاحتجاجات في الوقت الذي أعلنت فيه فرنسا عن تسجيل أكثر من ثلاثمئة وإثنين وثلاثين ألف اصابة بفيروس كورونا.