الحوثيون يستهدفون مأرب بصاروخ باليستي
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أفادت مصادر محلية يمنية بمقتل خمسة أشخاص وجرح أكثر من عشرين آخرين جراء هجوم بصاروخ باليستي أطلقه الحوثيون على محافظة مأرب شمال اليمن.
يأتي ذلك فيما تواصل ألوية العمالقة تقدمها في مديريتي الجوبة والعبدية، حيث تمكنت من السيطرة على منطقة الجفرة، أولى قرى مديرية العبدية بمحافظة مأرب.
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