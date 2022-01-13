لوكاشيفيتش: لم نسمع ردا منطقيا حول مقرحاتنا
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قال مندوب روسيا الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا /ألكسندر لوكاشيفيتش/ إن موسكو لم تسمع أي ردٍ منطقي على مقترحاتها بشأن الضمانات الأمنية.
وشدد على ضرورة أن يدرك الأوروبيون التداعيات السلبية لتوسع الناتـو في أوروبا على أمـن القـارة.. في غضون ذلك، كشفت الأمينة العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا /هيلغا ماريا سميث/ عن جهود لتسهيل التوصل إلى حل سلمي للأزمة حول أوكرانيا في إطار مجموعة الاتصال الثلاثية.
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