رئيس كازاخستان: لن أغادر البلاد تحت أي ظرف

أعلن الرئيس الكازاخستاني /قاسم جومارت توكاييف/ توليه منصب رئيس مجلس الأمن في البلاد. وأكد في ثاني خطاب له موجه للشعب خلال أربع وعشرين ساعة، عزمه اتخاذ إجراءات حازمة لاستعادة النظام

مشددا على أنه لن يغادر البلاد تحت أي ظرف. وأكد توكاييف أن عددا من رجال الأمن قتلوا بهجمات واسعة استهدفتهم خلال الاحتجاجات. إلى ذلك، اقتحم المتظاهرون مقر إدارة مدينة /ألماتي/ كما أُضرمت النيرانُ في مبنى المدعِي العام ومقر الحزب الحاكم، وسُمِعَ دوي إطلاق نار وسط المدينة، وأفادت وسائل إعلام محلية باستيلاء المحتجين على مطار المدينة.. وفي مدينة /أكتوبي/ تحدث شهود عيان أن المحتجين اقتحموا مقر الإدارة المحلية وسُمعَ دوي إطلاق نار.. في غضون ذلك،، قَبِل رئيس البلاد استقالةَ الحكومة، ووقع مرسوما بإعلان حالة الطوارئ في العاصمة نور سلطان ومقاطعتي ألماتي ومانغيستاو غربي البلاد.