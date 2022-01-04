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فنان سوري من الحسكة يعتمد المدرسة الواقعية

أخبار العالم العربي

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يواصل فنان سوري من الحسكة العمل في مرسمه الكائن في منزله، ويقول الفنان أكرم بكر إن لوحاته تعتمد المدرسة الواقعية، وتستخدم بحرفية خامات عدة كالرصاص والفحم والألوان الزيتية.

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