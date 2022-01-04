فنان سوري من الحسكة يعتمد المدرسة الواقعية
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يواصل فنان سوري من الحسكة العمل في مرسمه الكائن في منزله، ويقول الفنان أكرم بكر إن لوحاته تعتمد المدرسة الواقعية، وتستخدم بحرفية خامات عدة كالرصاص والفحم والألوان الزيتية.
يواصل فنان سوري من الحسكة العمل في مرسمه الكائن في منزله، ويقول الفنان أكرم بكر إن لوحاته تعتمد المدرسة الواقعية، وتستخدم بحرفية خامات عدة كالرصاص والفحم والألوان الزيتية.
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