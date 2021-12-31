 
مباشر

احتفالية للجالية الروسية في مدينة حلب

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s31t

نظمت الجالية الروسية في مدينة حلب شمالي سوريا احتفالية بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة تخللها توزيع عدد من الهدايا على الأطفال ممن قدموا لوحات راقصة واستعراضية.

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا