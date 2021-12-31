احتفالية للجالية الروسية في مدينة حلب
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نظمت الجالية الروسية في مدينة حلب شمالي سوريا احتفالية بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة تخللها توزيع عدد من الهدايا على الأطفال ممن قدموا لوحات راقصة واستعراضية.
نظمت الجالية الروسية في مدينة حلب شمالي سوريا احتفالية بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة تخللها توزيع عدد من الهدايا على الأطفال ممن قدموا لوحات راقصة واستعراضية.
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