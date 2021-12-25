رئيسي: أي تحرك ضد طهران سيواجه برد عسكري
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قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إن أي تحرك مُعاد لطهران سيُوَاجه برد عسكري حاسم سيغير المعادلات الاستراتيجية بالمنطقة، مشيرا إلى أن مناورات الحرس الثوري الأخيرة.
رسالةٌ تثبت قدرةَ طهران على الدفاع عن أمنها القومي. إلى ذلك أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، أن بلاده قادرة على إنتاج الوقود النووي، وتأمل في البدء باستخدامه في محطة /بوشهر/.
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