بغداد: ديون العراق بلغت 79 مليار دولار

أكد مستشار رئيس الحكومة العراقية للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح، أنّ ديون العراق الداخلية والخارجية تبلغ 79 مليار دولار.

مرجحا خصم ديون العراق من قبل4 دول خليجية خلال الحرب العراقية الإيرانية بنسبة 80%، بموجب اتفاق نادي باريس، كما أعلن أن العراق سدد آخر دُفعة من تعويضات الكويت.