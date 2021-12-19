 
مباشر

المفوضية جاهزة لإجراء انتخابات ليبيا بموعدها

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rztc

نفى رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، وجود أي مشكلة فنية لدى المفوضية يعيق إجراء الانتخابات بموعدها.

إلى ذلك، أعلن المتحدث باسم المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، محمد عبد الناصر، أن رئيس المجلس، خالد المشري، ورئيس البرلمان عقيلة صالح، سيبحثان في لقاء مرتقب الأزمة السياسية وتعقيدات الانتخابات.

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا