المفوضية جاهزة لإجراء انتخابات ليبيا بموعدها

نفى رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، وجود أي مشكلة فنية لدى المفوضية يعيق إجراء الانتخابات بموعدها.

إلى ذلك، أعلن المتحدث باسم المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، محمد عبد الناصر، أن رئيس المجلس، خالد المشري، ورئيس البرلمان عقيلة صالح، سيبحثان في لقاء مرتقب الأزمة السياسية وتعقيدات الانتخابات.